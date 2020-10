Venezia, la prima volta del Mose: la laguna risparmiata dall’ACQUA ALTA (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Mose è entrato per la prima volta in azione a Venezia, al fine di proteggere la città lagunare da una marea il cui picco era previsto attorno ai 130 centimetri. Si è trattato di una procedura di emergenza e si può dire che l’esito è andato a buon fine, essendo ormai passato il picco di marea. Niente acqua ALTA in città ed anche Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città esposto ad allagamenti, è praticamente rimasta all’asciutto. A fermare l’afflusso dal mare alla laguna ci hanno pensato le 78 paratoie mobili, per la prima volta sollevate tutte assieme con condizioni meteo difficili. Non si è visto niente più di un paio ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilè entrato per lain azione a, al fine di proteggere la cittàre da una marea il cui picco era previsto attorno ai 130 centimetri. Si è trattato di una procedura di emergenza e si può dire che l’esito è andato a buon fine, essendo ormai passato il picco di marea. Niente acquain città ed anche Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città esposto ad allagamenti, è praticamente rimasta all’asciutto. A fermare l’afflusso dal mare allaci hanno pensato le 78 paratoie mobili, per lasollevate tutte assieme con condizioni meteo difficili. Non si è visto niente più di un paio ...

