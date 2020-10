Venezia, alzate per la prima volta le dighe del Mose per fronteggiare l’acqua alta: le immagini (Di sabato 3 ottobre 2020) Venezia alza per la prima volta le dighe del Mose per fronteggiare l’acqua alta. Le 58 paratoie mobili si sono sollevate per un’ora e 17 minuti nella prova-test di questa mattina. “Il test è andato bene”, dice all’Ansa il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo, comunica il Centro maree del Comune L'articolo Venezia, alzate per la prima volta le dighe del Mose per fronteggiare l’acqua alta: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020)alza per laledelperl’acqua. Le 58 paratoie mobili si sono sollevate per un’ora e 17 minuti nella prova-test di questa mattina. “Il test è andato bene”, dice all’Ansa il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Dentro la Laguna dila marea non sta crescendo, comunica il Centro maree del Comune L'articoloper laledelperl’acqua: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

