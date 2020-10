Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Matteo Salvini Chiama Giuseppe Conte in tribunale per difendersi dalle accuse sulla vicenda della nave Gregoretti su richiesta degli avvocati del leader della Lega delle parti civili Infatti il Gup di Catania ha disposto un ulteriore attività istruttoria che prevede di Chi è il premier e ministri lamorgese di gli ex ministri del governo giallo-verde trenta e Toninelli audizioni di confettata fissata per il 20 novembre a Catania quelli di maglie lamorgese per il 4 dicembre Salvini commenta sono soddisfatto non ho agito da solo ma con i ministri sono docenti come maltempo esonda Il torrente Dora chiusa per precauzione l’autostrada A5 torino-aosta tra gli svincoli di Quincinetto e Scarmagno crolla il ponte sul Sesia che collegagnano e Gattinara ...