Traffico Roma del 03-10-2020 ore 12 | 30

(Di sabato 3 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Appia enina possibili difficoltà di circolazione per un incidente in via baccanello altezza incrocio con via orrea incidente anche su via delle Valli altezza incrocio con Piazza Gondar in pieno svolgimento una manifestazione in Piazza di Montecitorio io termine previsto per le 13 proseguono i lavori sul cavalcavia di Viale della Vittoria deviazioni anche per le linee bus 050 14060 per lavori in zona San Giovanni modifiche alla viabilità in ...