Sfrecciano sulla Superstrada al doppio della velocità consentita: incastrati dal tele laser (Di sabato 3 ottobre 2020) Viaggiavano a oltre il doppio del limite consentito, le due vetture immortalate dal tele laser della Polizia Locale sulla Superstrada di San Marino. Sono stati 'pizzicati' e fotografati, nelle ultime ... Leggi su riminitoday (Di sabato 3 ottobre 2020) Viaggiavano a oltre ildel limite consentito, le due vetture immortalate dalPolizia Localedi San Marino. Sono stati 'pizzicati' e fotografati, nelle ultime ...

Raff_Napolitano : Come è rispettosa delle regole la gente di #DeLuca... guidano da soli e indossano comunque la #mascherina... ma sfr… - Maurizio2L : Tutti i giorni a Civitavecchia si vedono macchine parcheggiate sulle strisce o in curva o in sosta sulla carreggiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfrecciano sulla Sfrecciano sulla Superstrada al doppio della velocità consentita: incastrati dal tele laser RiminiToday Bari, migrante spericolato sulla ss16: attraversa la strada e lancia sassi contro un’auto – VIDEO

Il migrante, mentre cercava di attraversava la statale, si è accorto di essere ripreso e ha incominciato a lanciare sassi contro l'auto.

Clemente Mimun contro i monopattini abbandonati in sosta selvaggia a Roma: «Casco obbligatorio e multe»

Un monopattino che sfreccia su una strada buia a 85 km l’ora, addirittura sorpassando le auto. Non si tratta di un video fake ma di pura cronaca. «È allucinante che si ...

Il migrante, mentre cercava di attraversava la statale, si è accorto di essere ripreso e ha incominciato a lanciare sassi contro l'auto.Un monopattino che sfreccia su una strada buia a 85 km l’ora, addirittura sorpassando le auto. Non si tratta di un video fake ma di pura cronaca. «È allucinante che si ...