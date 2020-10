Scoperti neuroni umani in vittima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. (Di sabato 3 ottobre 2020) neuroni nel cervello vetrificato di una vittima dell’eruzione del 79 d.C. che seppellì Ercolano, Pompei e l’intera area vesuviana fino a 20 chilometri di distanza dal vulcano.La straordinaria scoperta è contenuta in uno studio condotto in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano dai ricercatori della Federico II, del CEINGE-Biotecnologie Avanzate, delle Università Roma Tre e la Statale di Milano e del CNR è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista PLOS ONE. La ricerca multidisciplinare - secondo i ricercatori - potrà essere utile anche per la valutazione del rischio vulcanico Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020)nel cervello vetrificato di unadel 79 d.C. che seppellì Ercolano, Pompei e l’intera area vesuviana fino a 20 chilometri di distanza dal vulcano.La straordinaria scoperta è contenuta in uno studio condotto in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano dai ricercatoria Federico II, del CEINGE-Biotecnologie Avanzate,e Università Roma Tre e la Statale di Milano e del CNR è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista PLOS ONE. La ricerca multidisciplinare - secondo i ricercatori - potrà essere utile anche per la valutazione del rischio vulcanico

NAPOLI, 03 OTT - Neuroni nel cervello vetrificato di una vittima dell'eruzione del 79 d.C. che seppellì Ercolano, Pompei e l'intera area vesuviana fino a 20 chilometri di distanza dal vulcano. La ...

