Rapper sale sul tetto di un’auto dei carabinieri per girare un video: denunciato Tsunamimafia (Di sabato 3 ottobre 2020) È salito sul tettuccio di un’auto della compagnia dei carabinieri di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per girare un video per sponsorizzare la sua attività di Rapper. Per questo il 21enne Tsunamimafia è stato denunciato per vilipendio delle forze armate e per danneggiamento. Il giovane youtuber ha realizzato la clip nella notte tra giovedì e venerdì, all’interno di un parcheggio di via Valtellina, e inizialmente non era stato “beccato”, riuscendo ad allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. Solo ieri pomeriggio, dopo che il video era già stato pubblicato sui canali social, i carabinieri sono riusciti a identificare il giovane a Sesto San Giovanni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) È salito sul tettuccio di un’auto della compagnia deidi Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, perunper sponsorizzare la sua attività di. Per questo il 21enneè statoper vilipendio delle forze armate e per danneggiamento. Il giovane youtuber ha realizzato la clip nella notte tra giovedì e venerdì, all’interno di un parcheggio di via Valtellina, e inizialmente non era stato “beccato”, riuscendo ad allontanarsi prima dell’arrivo dei. Solo ieri pomeriggio, dopo che ilera già stato pubblicato sui canali social, isono riusciti a identificare il giovane a Sesto San Giovanni, ...

