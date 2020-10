Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Jive – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 3 ottobre 2020) Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono la quinta coppia che vediamo nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Continuano ad essere i super favoriti, anche se il Tango della scorsa settimana non è piaciuto alla giuria. “Mi continua a dire, voglio rifare il Tango”, svela la maestra durante le prove. Quest’ultima settimana è stata impiegata però per togliere un po’ di perfezione da Paolo Conticini. “L’ordine visivo mi dà una certa amonia e stabilità nella stanza”, dice però il concorrente. Durante le prove, non è riuscito a lasciar perdere i dettagli. “Deve essere tutto perfetto, tre passi a sinistra, tre passi a destra”, aggiunge parlando della ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020)sono la quinta coppia che vediamo nella terza puntata dicon le Stelle. Continuano ad essere i super favoriti, anche se il Tango della scorsa settimana non è piaciuto alla giuria. “Mi continua a dire, voglio rifare il Tango”, svela la maestra durante le prove. Quest’ultima settimana è stata impiegata però per togliere un po’ di perfezione da. “L’ordine visivo mi dà una certa amonia e stabilità nella stanza”, dice però il concorrente. Durante le prove, non è riuscito a lasciar perdere i dettagli. “Deve essere tutto perfetto, tre passi a sinistra, tre passi a destra”, aggiunge parlando della ...

