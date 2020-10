Nuove BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nel 2020 i modelli BMW GS festeggiano il loro 40° anniversario e BMW Motorrad presenta per tempo leGS e RGS. Ancora più sofisticate, più innovative e più affascinanti – a causa di numerosefunzionalità e una vasta gamma di optional e accessori originali BMW Motorrad. Ancora più di prima, sono i compagni perfetti per scoprire anche gli angoli più remoti del nostro pianeta in moto. Come ad oggi, il leggendario motore boxer a due cilindri garantisce una guida superiore e raffinata. Mantiene la cilindrata di 1.254 cm3 e con l’attuale omologazione EU5 eroga ancora una potenza massima di 136 CV. Grazie alla tecnologia BMW ShiftCam per la variazione della fasatura e dell’alzata delle valvole di ...