“Non è andata come volevo”. Uomini e Donne, Jessica Antonini lo dice poche ore dopo aver scelto Davide (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, a ‘Uomini e Donne’ è andata in onda una delle puntate più attese. C’è infatti stata la scelta ufficiale della tronista Jessica Antonini, la quale ha annunciato di voler iniziare una relazione sentimentale al di fuori del programma con Davide Lorusso. E nelle ultime ore è stata anche postata la loro prima foto di coppia, che è stata subito accolta con piacere dai fan di entrambi. Sembra davvero che il loro feeling abbia raggiunto livelli importanti. Si era parlato della volontà di scelta da parte della giovane già da diverso tempo, infatti si vociferava della decisione già presa dallo scorso 19 settembre. Non c’era mai stata nella storia di ‘UeD’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, a ‘’ èin onda una delle puntate più attese. C’è infatti stata la scelta ufficiale della tronista, la quale ha annunciato di voler iniziare una relazione sentimentale al di fuori del programma conLorusso. E nelle ultime ore è stata anche postata la loro prima foto di coppia, che è stata subito accolta con piacere dai fan di entrambi. Sembra davvero che il loro feeling abbia raggiunto livelli importanti. Si era parlato della volontà di scelta da parte della giovane già da diverso tempo, infatti si vociferava della decisione già presa dallo scorso 19 settembre. Non c’era mai stata nella storia di ‘UeD’ ...

