Nainggolan non convocato dall'Inter. Il Cagliari lo aspetta (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio Conte ha fatto le sue scelte e tra i convocati per la partita di domani contro la Lazio non figura Radja Nainggolan. Il centrocampista è sempre più vicino al ritorno a Cagliari. Questi i convocati dell'Inter: Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni Centrocampisti: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti Foto: Twitter Cagliari L'articolo Nainggolan non convocato dall'Inter. Il Cagliari lo aspetta proviene da Alfredo Pedullà.

