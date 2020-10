Milan, Ibrahimovic compie 39 anni: “La prova vivente che l’età è solo un numero” (Di sabato 3 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic compie 39 anni. Lo svedese passerà il suo compleanno in maniera decisamente triste, in isolamento per via del coronavirus, e non sul campo ad allenarsi in vista dello Spezia. Il Milan, a ogni modo, ha voluto omaggiare il proprio attaccante leggendario con un tweet di auguri, questo il messaggio pubblicato dai rossoneri: “La prova vivente che l’età è solo un numero, buon compleanno Zlatan”. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Zlatan39. Lo svedese passerà il suo compleanno in maniera decisamente triste, in isolamento per via del coronavirus, e non sul campo ad allenarsi in vista dello Spezia. Il, a ogni modo, ha voluto omaggiare il proprio attaccante leggendario con un tweet di auguri, questo il messaggio pubblicato dai rossoneri: “Lache l’età èun numero, buon compleanno Zlatan”.

