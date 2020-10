Metti una «serra» a cena (Di sabato 3 ottobre 2020) Bio verande panoramiche, tavoli tra gli alberi secolari, orti idroponici a vista: la nuova tendenza si chiama green ristò. Locali dove mangiare al chiuso, ma circondati dalla natura, per sentirsi come in un parco o in un bosco profumato. Guida ai migliori indirizzi (in Italia e all'estero) dove il verde è in sala da pranzo e non solo nel menù.Tutto comincia quando lo chef stellato Gert-Jan Hageman decide di sottrarre alla demolizione la storica serra di Amsterdam, costruita nel 1926, e quindi caratterizzata da accenti liberty e storie profumate di incontri segreti tra amanti e spie internazionali. Bello, affascinante e per di più amato dal popolo gourmand delle guide, Hageman nel 2001 compra la serra e la converte in De Kas, primo ristorante immerso nel verde, dotato di orto, di potager e limonaia. Uno spazio visionario, ... Leggi su panorama (Di sabato 3 ottobre 2020) Bio verande panoramiche, tavoli tra gli alberi secolari, orti idroponici a vista: la nuova tendenza si chiama green ristò. Locali dove mangiare al chiuso, ma circondati dalla natura, per sentirsi come in un parco o in un bosco profumato. Guida ai migliori indirizzi (in Italia e all'estero) dove il verde è in sala da pranzo e non solo nel menù.Tutto comincia quando lo chef stellato Gert-Jan Hageman decide di sottrarre alla demolizione la storicadi Amsterdam, costruita nel 1926, e quindi caratterizzata da accenti liberty e storie profumate di incontri segreti tra amanti e spie internazionali. Bello, affascinante e per di più amato dal popolo gourmand delle guide, Hageman nel 2001 compra lae la converte in De Kas, primo ristorante immerso nel verde, dotato di orto, di potager e limonaia. Uno spazio visionario, ...

cristiansorin74 : @zaiapresidente Processo a Salvini è una barzelletta...ma anche pericolosa per tutti...invece di indagare su dpcm..… - alberthobastian : RT @panorama_it: Bio verande panoramiche, tavoli tra gli alberi secolari, orti idroponici a vista: la nuova tendenza si chiama green ristò.… - bbangciaga : juyeon metti kota the friend e faccio una cosa - uvaozio : @fremebonda Metti su una cover band dei Carcass? - deligtismo_ : RT @Viperissima_: Franceska: 'Tömmaeso puoî stære zïtto che stø cercando di ripœsare?' Tommaso: 'Ma che problemi hai tesoro, sei in una ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Metti una Metti una «serra» a cena Panorama Decreto agosto, fino a 3.500 euro per restyling elettrico auto

Il provvedimento, in scadenza il 13 ottobre, arriva in Aula a palazzo Madama lunedì. L'intenzione della maggioranza è di approvarlo in giornata, con la fiducia. Per poi trasmetterlo alla Camera ...

DIRETTA/ Vicenza Pordenone (risultato 0-0) streaming video Dazn: si comincia!

Diretta Vicenza Pordenone streaming video Dazn per la 2^ giornata di Serie B: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita.

Il provvedimento, in scadenza il 13 ottobre, arriva in Aula a palazzo Madama lunedì. L'intenzione della maggioranza è di approvarlo in giornata, con la fiducia. Per poi trasmetterlo alla Camera ...Diretta Vicenza Pordenone streaming video Dazn per la 2^ giornata di Serie B: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita.