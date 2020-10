(Di sabato 3 ottobre 2020) Ringraziare ladi Erdogan. Solo Luigi Diavrebbe potuto farlo senza batter ciglio. Tutta l’inadeguatezza del ministro degli Esteri è visibile in poche battute. Quelle scritte su Twitter “prostrandosi” alla. Dopo la conferenza stampa alla Farnesina con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, sui social è risuonato il “cinguettio” imbarazzante di Di, che non sfugge certo a Giorgia. La leader di FdI dai suoi canali social esprime tutta la sua indignazione, accendendo i riflettori su una politica estera italiana che sta andando a scatafascio. “Diringrazia affettuosamente su Twitter ‘l’amico e collega‘ ministro degli Esteri della. ...

Moon13_me : RT @SecolodItalia1: Meloni a Di Maio:” Vergognati, la Turchia ci minaccia e tu ti inginocchi al sultano Erdogan” - SecolodItalia1 : Meloni a Di Maio:” Vergognati, la Turchia ci minaccia e tu ti inginocchi al sultano Erdogan” - PoliticaNewsNow : Migranti, Meloni: 'Di Maio ringrazia suo amico Erdogan anziché mostrare fermezza' - PoliticaNewsNow : Migranti, Meloni: 'Di Maio ringrazia suo amico Erdogan anziché mostrare fermezza' - Andrea7041 : @GiorgiaMeloni Confronto Meloni - Di Maio impietoso. 10 a 0 per Giorgia!! -

