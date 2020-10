Matteo Salvini in aula a Catania: in corso l’udienza per il caso Gregoretti. Contestazioni fuori dal tribunale (Di sabato 3 ottobre 2020) È cominciata, nell’aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di Catania, l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona aggravato, punibile con una pena che può arrivare anche a 15 anni di carcere, per la vicenda della nave Gregoretti risalente al luglio 2019: si tratta del primo caso relativo alla gestione dei migranti targata Salvini che finisce davanti a un giudice. Presente insieme a lui l’avvocato Giulia Bongiorno, mentre l’accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Andrea Bonomo. In aula c’è anche l’avvocato Massimo Ferrante che rappresenta quattro delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) È cominciata, nell’Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di, l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona aggravato, punibile con una pena che può arrivare anche a 15 anni di carcere, per la vicenda della naverisalente al luglio 2019: si tratta del primorelativo alla gestione dei migranti targatache finisce davanti a un giudice. Presente insieme a lui l’avvocato Giulia Bongiorno, mentre l’accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Andrea Bonomo. Inc’è anche l’avvocato Massimo Ferrante che rappresenta quattro delle ...

