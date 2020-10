Maltempo Venezia: il Mose funziona, marea stabile a 70 cm e Basilica di San Marco asciutta (Di sabato 3 ottobre 2020) Resta stabile a 70 centimetri la marea registrata a Punta della Salute, a Venezia, grazie al Mose che ha dato una prova positiva al suo primo test, in condizioni di Maltempo e alta marea. Anche nel momento del suo picco massimo, i 135 cm previsti dal Centro maree di Venezia alle 12.05, il Mose ha dimostrato di funzionare tenendo bloccata l’ondata di alta marea al di fuori dalla laguna di Venezia. “La Basilica e’ asciutta, asciutta. E’ la prima volta ed e’ un dato importantissimo,” ha affermato all’ANSA il Primo Procuratore di san Marco a Venezia, Carlo Alberto Tesserin. ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Restaa 70 centimetri laregistrata a Punta della Salute, a, grazie alche ha dato una prova positiva al suo primo test, in condizioni die alta. Anche nel momento del suo picco massimo, i 135 cm previsti dal Centro maree dialle 12.05, ilha dimostrato dire tenendo bloccata l’ondata di altaal di fuori dalla laguna di. “Lae’. E’ la prima volta ed e’ un dato importantissimo,” ha affermato all’ANSA il Primo Procuratore di san, Carlo Alberto Tesserin. ...

