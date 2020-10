Kena: Bridge of Spirits, un ex-designer ha lanciato forti accuse verso i responsabili di Ember Lab (Di sabato 3 ottobre 2020) Kena: Bridge of Spirits è un titolo molto atteso, ma anche parecchio sfortunato. Dopo il recente rinvio che, di sicuro, non ha fatto piacere a nessuno, gli sviluppatori di Ember Lab devono gestire un altro problema: le accuse di un ex sviluppatore che sostiene di esser stato allontanato con malizia dal progetto e di non aver ricevuto il compenso adeguato.Come riportato da VGC, l'accusatore Brandon Popovich, programmatore e designer che ha prestato servizio presso case prestigiose come Insomniac, sostiene di aver lavorato a Kena: Bridge of Spirits nel lontano 2017 e di esser stato responsabile della creazione di ben il 95% del codice di gioco."Ho lavorato con Ember Lab per alcuni mesi. Durante quel tempo ho creato ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020)ofè un titolo molto atteso, ma anche parecchio sfortunato. Dopo il recente rinvio che, di sicuro, non ha fatto piacere a nessuno, gli sviluppatori diLab devono gestire un altro problema: ledi un ex sviluppatore che sostiene di esser stato allontanato con malizia dal progetto e di non aver ricevuto il compenso adeguato.Come riportato da VGC, l'accusatore Brandon Popovich, programmatore eche ha prestato servizio presso case prestigiose come Insomniac, sostiene di aver lavorato aofnel lontano 2017 e di esser stato responsabile della creazione di ben il 95% del codice di gioco."Ho lavorato conLab per alcuni mesi. Durante quel tempo ho creato ...

Kena: Bridge of Spirits è un titolo molto atteso, ma anche parecchio sfortunato. Dopo il recente rinvio che, di sicuro, non ha fatto piacere a nessuno, gli sviluppatori di Ember Lab devono gestire un ...

Kena per PS5: il lead designer ‘costretto ad andarsene’: cos’è successo?

Da poco è emersa una notizia non proprio piacevole proveniente dagli uffici del team di sviluppo di Kena Bridge of Spirits su PS5.

Kena: Bridge of Spirits è un titolo molto atteso, ma anche parecchio sfortunato. Dopo il recente rinvio che, di sicuro, non ha fatto piacere a nessuno, gli sviluppatori di Ember Lab devono gestire un ...Da poco è emersa una notizia non proprio piacevole proveniente dagli uffici del team di sviluppo di Kena Bridge of Spirits su PS5.