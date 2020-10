Juventus-Napoli, gli azzurri non partono: si va verso il rinvio (Di sabato 3 ottobre 2020) Non si giocherà Juventus-Napoli: l’annuncio della Lega Calcio dovrebbe arrivare a breve. L’Asl ha bloccato la partenza degli azzurri Una situazione davvero incredibile. Il Napoli non è partito alla volta di Torino per il big-match di giornata contro la Juventus, in programma domenica 4 ottobre. La decisione è arrivata dall’Asl dopo le positività riscontrate nelle … Leggi su viagginews (Di sabato 3 ottobre 2020) Non si giocherà: l’annuncio della Lega Calcio dovrebbe arrivare a breve. L’Asl ha bloccato la partenza degliUna situazione davvero incredibile. Ilnon è partito alla volta di Torino per il big-match di giornata contro la, in programma domenica 4 ottobre. La decisione è arrivata dall’Asl dopo le positività riscontrate nelle …

ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - Chivas01233895 : RT @DavideAntonelli: È bene precisare che a parti invertite il sentimento popolare avrebbe chiesto la radiazione per la #Juventus. #Napoli… - GiovanniSaveri : RT @Yattaran: Sono sicuro che nessuna Regione per nessuna squadra e per nessuna partita si sarebbe mai esposta a bloccare una trasferta per… -