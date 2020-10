Juve-Napoli, la decisione sulla partita dopo i calciatori positivi (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli azzurri partiranno alle ore 19 e 45 dall’aeroporto di Capodichino a Napoli in direzione Torino. Dove per domani è previsto il big match contro la Juventus. Una partenza che però arriva a margine della positività di Elmas al Covid emersa oggi, dopo quella di Piotr Zielinski scoperta ieri. Entrambi i contagiati resteranno a Napoli, insieme al capitano Insigne ancora infortunato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli azzurri partiranno alle ore 19 e 45 dall’aeroporto di Capodichino ain direzione Torino. Dove per domani è previsto il big match contro lantus. Una partenza che però arriva a margine dellatà di Elmas al Covid emersa oggi,quella di Piotr Zielinski scoperta ieri. Entrambi i contagiati resteranno a, insieme al capitano Insigne ancora infortunato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

