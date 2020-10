Jessica e Davide stanno ancora insieme | dai social tutta la verità dopo Uomini e Donne

(Di sabato 3 ottobre 2020) E alla fine a parlare sono stati proprio i due protagonisti. Nella puntata diin onda il 2 ottobre 2020 abbiamo visto la scelta lampo fatta daAntonini che ha deciso di lasciare il programma scegliendoLorusso. Per quindici giorni, e anche di più, su quello che era successo tra i due, si è detto di tutto. Suisono arrivate decine di testimonianze che dicevano quantofosse poco interessato a; sono spuntate anche ragazze che dicevano di avere una frequentazione cone che lui fosse poco sincero. Tante le accuse rivolte al corteggiatore ma non solo. Molte sono state anche le persone a puntare il dito controdicendo che lei e ...

WittyTV : Un percorso breve, ma intenso... Jessica sceglie Davide! ?? Vi piace questa coppia? #UominieDonne - uominiedonne : Una scelta dettata solo dal ?? Davide e Jessica escono insieme da #UominieDonne! Vi piacciono? - uominiedonne : Solo per voi primo selfie di coppia di Jessica e Davide ?? #UominieDonne - GossipItalia3 : Jessica e Davide dopo UeD: “Attaccati di ogni cosa”, risposta alle accuse #gossipitalianews - GossipItalia3 : Trono Classico, Jessica sceglie Davide: confessione sul figlio e lacrime #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Davide

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 2 ottobre 2020 abbiamo visto la scelta lampo fatta da Jessica Antonini che ha deciso di lasciare il programma scegliendo Davide Lorusso. Per quindici giorni, ...Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso. Per questo aveva scelti di fare il percorso a Uomini e donne. Leggi anche: Uomini e donne: la scelta di Jessica. Ma vediamo nei dettagli cosa è accaduto nell ...