Inter, Darmian torna a Collecchio: da lunedì a disposizione di Conte (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio Conte dovrà aspettare lunedì per avere a disposizione Matteo Darmian: ecco gli aggiornamenti sulla situazione Matteo Darmian sarà un nuovo giocatore dell'Inter ma trascorrerà l'ultimo weekend con la maglia del Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Darmian è tornato a Collecchio e sarà a disposizione di Conte da lunedì. Improbabile un suo impiego nella gara contro il Verona per scongiurare qualsiasi tipo di problema. Al Parma andranno 2,5 milioni di euro per la cessione del difensore ex Manchester United.

