Gregoraci contro Briatore | ' Ora vomito tutto'

Adnkronos : Elisabetta #Gregoraci contro Flavio #Briatore: 'Ora vomito di tutto' - Dr4c0h : gregoraci ed andrea che parlano di qualcuno dicendo che non gli è piaciuto quello che ha fatto, lei esordisce dicen… - DeSantis1948 : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci infuriata contro Briatore: “Il mantenimento? Io vomito tutto, poi vediamo… - Marta01844519 : @Verusca34904548 @BiasiErika E qsto fa capire ke lei è molto manovrabile ma si capiva Anke dal fatto ke nn s è skie… - GiuseppeBrandon : APPARENTEMENTE PIERPAOLO PRETELLI E' CACCIATORE E LEI PREDA, IN REALTA' LA 'CACCIATRICE' E' LEI E IL PRETELLI E'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoraci contro

Elisabetta Gregoraci non le manda a dire all'ex marito ... tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche per andare a tagliare i nastri io non mi ...La showgirl calabrese punta il dico contro l'ex marito: «Mi sono anche trattenuta e sono stata una signora per anni». Il matrimonio fallito di ...