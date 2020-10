GF Vip, Elia è una furia contro l’Orlando: “Dimmi che sono una str***a” (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo scontro al Grande Fratello Vip. Questa volta però è Antonella Elia a scagliarsi contro Stefania Orlando. Tra le due ci sono vecchie ruggini mai risolte. Secondo l’opinionista scelta da Alfonso Signorini l’ex signora Roncato avrebbe parlato male di lei e poi l’avrebbe invitata al suo matrimonio. Ecco cosa è successo… Momenti di alta tensione durante la diretta del Grande Fratello Vip quando Antonella Elia decide di prenderselaArticolo completo: GF Vip, Elia è una furia contro l’Orlando: “Dimmi che sono una str***a” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo sal Grande Fratello Vip. Questa volta però è Antonellaa scagliarsiStefania Orlando. Tra le due civecchie ruggini mai risolte. Secondo l’opinionista scelta da Alfonso Signorini l’ex signora Roncato avrebbe parlato male di lei e poi l’avrebbe invitata al suo matrimonio. Ecco cosa è successo… Momenti di alta tensione durante la diretta del Grande Fratello Vip quando Antonelladecide di prenderselaArticolo completo: GF Vip,è unal’Orlando: “Dimmi cheuna str***a” dal blog SoloDonna

