Genoa | altri tre giocatori positivi In totale sono 22 tra calciatori e staff Un positivo anche all' Atalanta

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha reso noto che 'in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020risultatial Covid-19 iDavide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Si amplia ...

Corriere : Covid al Genoa, altri tre giocatori positivi. Il totale sale a 17 (22 con lo staff) - Corriere : Covid al Genoa, altri tre giocatori positivi. Il totale sale a 17 (22 con lo staff) - HuffPostItalia : Crisanti: 'Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena' - Italia_Notizie : Covid Genoa e Atalanta, altri 3 calciatori rossoblù positivi (ora il totale è 22), uno anche all’Atalanta - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???? #Genoa, UFFICIALE: altri tre giocatori positivi al Covid. Si tratta di Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa altri

Andrea Pirlo assicura che la Juventus non si farà condizionare dai recenti sviluppi sul fronte Covid, col focolaio esploso in casa Genoa e due ... anche per tutti gli altri.Sono 22 i positivi al Covid del Genoa, primo vero focolaio della serie A. I tamponi oggi hanno rivelato altri tre casi: Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Il Napoli vive la vigilia ...