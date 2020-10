Elisabetta Gregoraci: "Non ho mai smesso di lavorare, anche quando ero la signora Briatore. Ora vomito tutto" (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua il botta e risposta a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, l’ex moglie dell’imprenditore è venuta a conoscenza dell’intervista rilasciata da Briatore al Fatto Quotidiano. “Ora vomito tutto”, ha dichiarato visibilmente alterata, “Sono stata una signora per anni, mi sono anche trattenuta”. “Vuole essere indipendente? Rinunci a quello che le passo”, aveva detto l’ex nell’intervista a Selvaggia Lucarelli, elencando poi i “privilegi” di cui avrebbe goduto la Gregoraci, stando al suo fianco. “Tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua il botta e risposta a distanza trae Flavio. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, l’ex moglie dell’imprenditore è venuta a conoscenza dell’intervista rilasciata daal Fatto Quotidiano. “Ora”, ha dichiarato visibilmente alterata, “Sono stata unaper anni, mi sonotrattenuta”. “Vuole essere indipendente? Rinunci a quello che le passo”, aveva detto l’ex nell’intervista a Selvaggia Lucarelli, elencando poi i “privilegi” di cui avrebbe goduto la, stando al suo fianco. “Tutte le cose che dice lui le ho perseci siamo ...

