Ecco le tre mosse per smontare tutte le accuse contro Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Chifari L'avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, spiega passo dopo passo come hanno risposto alle accuse: "Siamo moderatamente soddisfatti. Valuteremo se fare dichiarazioni spontanee" Tre mosse per smontare l'accusa. Così si presenta alla stampa l'avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno. Tre punti cruciali che spiegano la strategia difensiva attuata dalla Bongiorno per smontare il caso Gregoretti. Il punto numero uno è sull'accusa di omessa indicazione sul punto di approdo. "Abbiamo ribadito che non esiste un obbligo di sbarco immediato - spiega la Bongiorno in conferenza stampa al termine dell'udienza preliminare a Catania -. Esiste una flessibilità che è parte degli accordi tra gli stati membri. Abbiamo sottolineato che la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Chifari L'avvocato di Matteo, Giulia Bongiorno, spiega passo dopo passo come hanno risposto alle: "Siamo moderatamente soddisfatti. Valuteremo se fare dichiarazioni spontanee" Treperl'accusa. Così si presenta alla stampa l'avvocato di Matteo, Giulia Bongiorno. Tre punti cruciali che spiegano la strategia difensiva attuata dalla Bongiorno peril caso Gregoretti. Il punto numero uno è sull'accusa di omessa indicazione sul punto di approdo. "Abbiamo ribadito che non esiste un obbligo di sbarco immediato - spiega la Bongiorno in conferenza stampa al termine dell'udienza preliminare a Catania -. Esiste una flessibilità che è parte degli accordi tra gli stati membri. Abbiamo sottolineato che la ...

SerieA : Ecco la classifica aggiornata dopo le tre gare di questa sera. ?? Segui l’App ufficiale di Lega Serie A per non perd… - Partenopeo78 : @Pablit0rm @calciomercatoit Ecco bravo... Prendetevi i tre punti... Basta che vi levate dal cazzo e speriamo che… - Giovann91214513 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Salvini, parte il processo più strampalato del mondo L’ex ministro è accusato di rapime… - GAcquistapace : RT @Musso___: E con tre giorni di ritardo, ecco giungere Gennaro, il comico - elebruuum : @LucaCiardi1977 Ecco, sono d’accordo. Pure il bikini, qui, conferma,quindi siamo in tre -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco tre Ananas: coltivazione, apertura e cucina, ecco tre curiosità sul frutto Agro24 Svizzera, tre donne e cinque uomini: ecco chi sono gli italiani di successo premiati dalla Saig

Una serata all’insegna dell’italianità, lo scorso 25 settembre in Svizzera, che ha fatto da cornice alla premiazione degli otto italiani di successo, tre donne e cinque uomini, che hanno ricevuto il ...

Ecco la foto del serpente che sbrana le interiora delle sue prede ancora in vita

e un "Rospo asiatico dalle Spine Nere", durato all’incirca ben tre ore: “Un serpente kukri ... se non siete persone impressionabili ecco il serpente più grande mai osservato prima d’ora ...

Una serata all’insegna dell’italianità, lo scorso 25 settembre in Svizzera, che ha fatto da cornice alla premiazione degli otto italiani di successo, tre donne e cinque uomini, che hanno ricevuto il ...e un "Rospo asiatico dalle Spine Nere", durato all’incirca ben tre ore: “Un serpente kukri ... se non siete persone impressionabili ecco il serpente più grande mai osservato prima d’ora ...