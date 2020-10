Documento ASL: non esplicito divieto di partire (Di sabato 3 ottobre 2020) Emergono nuovi particolari sulla decisione dell’ASL Napoli 2 Nord dopo la positività al Covid-19 di due calciatori (Zielinsky ed Elmas) del Napoli e di un membro dello staff. Secondo quanto riferito dall’agenzia dell’ANSA nel Documento della ASL (di cui l’ANSA ha preso visione) non è esplicitato il divieto del Napoli di partire per Torino, né è … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 3 ottobre 2020) Emergono nuovi particolari sulla decisione dell’ASL Napoli 2 Nord dopo la positività al Covid-19 di due calciatori (Zielinsky ed Elmas) del Napoli e di un membro dello staff. Secondo quanto riferito dall’agenzia dell’ANSA neldella ASL (di cui l’ANSA ha preso visione) non è esplicitato ildel Napoli diper Torino, né è … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : Il documento dell'ASL di #Napoli (via @Carloalvino) - galois999 : RT @saldare86: Nel documento della Asl (di cui l'ANSA ha preso visione) che ha messo in fibrillazione l'intero calcio italiano, non è espli… - Francescovic17 : RT @MediasetTgcom24: Covid, caso Juve-Napoli: documento Asl non contempla protocollo gare #SerieA - BeppeMarottaMa1 : L'Ansa ha commentato e non riportato fedelmente quanto scritto nel documento dell'ASL, creando ancora piu confusion… - profondoblu74 : RT @LucaMarelli72: Il documento dell'ASL di Napoli. Come la interpretate? #JuventusNapoli #JuveNapoli #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Documento ASL Covid, caso Juve-Napoli: documento Asl non contempla protocollo gare TGCOM Documento ASL: non c’è divieto di partire per Torino

Emergono nuovi particolari sulla decisione dell’ASL Napoli 2 Nord dopo la positività al Covid-19 di due calciatori (Zielinsky ed Elmas) del Napoli e di un membro dello staff. Secondo quanto riferito ...

Juve-Napoli, si rischia lo 0-3 a tavolino: il documento ASL non contempla il protocollo gare.

Nel documento della Asl di Napoli non sarebbe esplicitato il “divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra deve rimanere a casa con le proprie famiglie“. È questo quanto emerge ...

Emergono nuovi particolari sulla decisione dell’ASL Napoli 2 Nord dopo la positività al Covid-19 di due calciatori (Zielinsky ed Elmas) del Napoli e di un membro dello staff. Secondo quanto riferito ...Nel documento della Asl di Napoli non sarebbe esplicitato il “divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra deve rimanere a casa con le proprie famiglie“. È questo quanto emerge ...