Covid, la curva cresce ancora: 2844 nuovi casi e 27 morti. In Campania la situazione più critica (Di sabato 3 ottobre 2020) Continuano a salire i numeri dei contagi da Covid. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 2844, rispetto a ieri 345 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati inoltre 27 morti, che portano il totale a 35968 da inizio dell'emergenza. Ieri erano stati 23. I tamponi eseguiti ammontano a 118.932; il totale dei test effettuati ora è di 11.691.391. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297, con un incremento di 3 nelle ultime 24 ore. I guariti dal virus sono 231.217 guariti (+1247 da ieri) e gli attualmente positivi sono 55.566 (+1.569). Solo Valle d'Aosta e Molise non hanno nuovi casi Covid Valle d'Aosta e Molise sono le uniche regioni che non hanno avuto nuovi casi, mentre le situazioni più critiche ...

