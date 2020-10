Clamoroso: il Napoli non parte per Torino e non giocherà con la Juventus (Di sabato 3 ottobre 2020) La Regione Campania ha fermato il Napoli in partenza per Torino per evitare alla squadra di correre dei rischi dopo i due casi di positività dei giocatori Elmas e Zielinski. Salta quindi la partita con la Juventus di domani sera. Clamoroso: il Napoli non parte per Torino e non giocherà con la Juventus ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) La Regione Campania ha fermato ilinnza perper evitare alla squadra di correre dei rischi dopo i due casi di positività dei giocatori Elmas e Zielinski. Salta quindi la partita con ladi domani sera.: ilnonpere non giocherà con laITA Sport Press.

