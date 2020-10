Chris Evans furioso per l'aggressione a Rick Moranis: "Trovate quell'uomo!" (Di sabato 3 ottobre 2020) Chris Evans si è detto furioso per l'aggressione che ha visto protagonista l'attore Rick Moranis, preso a pugni da un uomo attualmente ricercato dalla polizia. Chris Evans ha condiviso un tweet di vicinanza nei confronti di Rick Moranis che ieri, mentre camminava per le strade di New York, è stato protagonista di un'aggressione da parte di un uomo che dopo aver sferrato un pugno contro l'attore si è dileguato e che al momento è ancora ricercato dalla polizia. "Il mio sangue sta bollendo. Trovate quest'uomo. Nessuno tocchi Rick Moranis" si legge nel tweet di Chris Evans che si è ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020)si è dettoper l'che ha visto protagonista l'attore, preso a pugni da un uomo attualmente ricercato dalla polizia.ha condiviso un tweet di vicinanza nei confronti diche ieri, mentre camminava per le strade di New York, è stato protagonista di un'da parte di un uomo che dopo aver sferrato un pugno contro l'attore si è dileguato e che al momento è ancora ricercato dalla polizia. "Il mio sangue sta bollendo.quest'uomo. Nessuno tocchi" si legge nel tweet diche si è ...

