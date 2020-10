Calciomercato Napoli, ufficiale: Amin Younes passa in prestito all’Eintracht Francoforte con diritto di riscatto (Di sabato 3 ottobre 2020) Amin Younes lascia il Napoli e si trasferisce in Germania. La società azzurra ha ufficializzato con una nota il trasferimento dell’attaccante tedesco all’Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo. Il giocatore ha vestito la maglia partenopea per due stagioni, collezionando 26 presenze e 4 goal per l’esterno offensivo di origini libanesi. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all’Eintracht ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 3 ottobre 2020)lascia ile si trasferisce in Germania. La società azzurra ha ufficializzato con una nota il trasferimento dell’attaccante tedesco all’Eintrachtcon la formula delbiennale, condi opzione per acquisto definitivo. Il giocatore ha vestito la maglia partenopea per due stagioni, collezionando 26 presenze e 4 goal per l’esterno offensivo di origini libanesi. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “La SSCufficializza il trasferimento diall’Eintracht ...

DiMarzio : #Bakayoko è sempre più vicino al #Napoli: in caso di accordo totale, visite mediche già nel weekend - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, ufficiale il passaggio di #Younes all'#EintrachtFrankfurt - SkySport : Calciomercato, Napoli: Bakayoko sempre più vicino. Le news - SaxSan2 : ???? #Napoli, ufficiale il passaggio di #Younes all’ #Eintracht ?? La formula dell’operazione #LeBombeDiVlad #LBDV… - Cucciolina96251 : RT @mirkocalemme: #Milik oggi ha anticipato la sua partenza per la Polonia in vista degli impegni con la Nazionale. I contatti di ieri non… -