Anticipazioni Una Vita: Antonito bacia la Quesadilla

Anticipazioni Una Vita: in questo video accade un colpo di scena. Infatti Antonito bacerà Natalia, la "Quesadilla"! Vediamo nel dettaglio cosa succede.

Anticipazioni Una Vita: Natalia cacciata da suo fratello

Il filmato inizia con Antonito che cammina per strada con aria sconvolta. Ha con sé una valigia e la giacca: Lolita l'ha cacciato di casa per averlo scoperto aver visto le sue fotografie con Natalia! E' proprio lei, che il figlio di Ramòn vede rincorrere il fratello Aurelio, supplicandolo di rimanere. L'uomo è molto arrabbiato e l'accusa di aver disonorato la loro famiglia con le sue bugie: vuole rinchiuderla in un convento! Aurelio se ne va, lasciando lì da sorella e Antonito...

