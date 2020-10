Troppi monopattini a Milano, la procura apre un fascicolo (Di venerdì 2 ottobre 2020) MILANO – Il procuratore aggiunto del dipartimento di Tutela della Salute della Procura di Milano, Tiziana Siciliano, ha aperto un fascicolo conoscitivo sulle societa’ di noleggio dei monopattini per verificare il numero dei veicoli circolanti sul suolo cittadino. Le aziende attenzionate sono Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi, Dott. Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) MILANO – Il procuratore aggiunto del dipartimento di Tutela della Salute della Procura di Milano, Tiziana Siciliano, ha aperto un fascicolo conoscitivo sulle societa’ di noleggio dei monopattini per verificare il numero dei veicoli circolanti sul suolo cittadino. Le aziende attenzionate sono Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi, Dott.

Si sospetta che le compagnie di 'free floating' noleggino più mezzi del consentito. Negli ultimi mesi si sono verificati molti incidenti ...

Troppi incidenti per contarli

L’Osservatorio dell’Asaps (Polizia stradale) ha registrato 100 sinistri gravi da fine lockdown al 30 settembre. E rilancia la battaglia per l’uso del casco e la necessità di multe per chi viaggia in d ...

