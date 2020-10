Tommaso Zorzi vuole lasciare la Casa: colpa delle emorroidi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lui è certamente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma negli ultimi giorni sono tanti i motivi che stanno spingendo Tommaso Zorzi a prendere una decisione drastica, quella di lasciare la Casa. L’influencer si sente solo, ha già avuto alcune discussioni importanti con gli altri inquilini, ma ora ha anche dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lui è certamente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma negli ultimi giorni sono tanti i motivi che stanno spingendoa prendere una decisione drastica, quella dila. L’influencer si sente solo, ha già avuto alcune discussioni importanti con gli altri inquilini, ma ora ha anche dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Tommaso Zorzi questa mattina era felice di vedermi... #alzabandiera - GrandeFratello : Tommaso Zorzi: uno di noi! #GFVIP - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - sempiternalpajn : RT @oocgfvip5: La telecamera non vuole inquadrare Tommaso Zorzi #GFVIP - beeslover_ : RT @magicawaitsforu: Tommaso: e allora penso 'ma come mai non sono Beyoncé?' Stefania: secondo me è Beyoncé che pensa 'come mai non sono To… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Chi è Tommaso Zorzi: età altezza, fidanzato, Grande Fratello Vip 2020 The Italian Times L'influencer attacca la figlia di Maria Teresa Ruta

Tommaso Zorzi ha attaccato Guenda all’interno del GF Vip. L’influencer ha dimostrato più volte di non avere peli sulla lingua e di essere sempre pronto a dire la verità. Bisogna, però, sottolineare ...

Pago e Serena Enardu rispondono alle offese di Oppini e Zorzi al GF Vip

Anche alla quinta edizione del Grande Fratello Vip si parla di Pago e Serena Enardu. L’ex coppia formata dal cantante e dall’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista indiscussa della quarta ...

Tommaso Zorzi ha attaccato Guenda all’interno del GF Vip. L’influencer ha dimostrato più volte di non avere peli sulla lingua e di essere sempre pronto a dire la verità. Bisogna, però, sottolineare ...Anche alla quinta edizione del Grande Fratello Vip si parla di Pago e Serena Enardu. L’ex coppia formata dal cantante e dall’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista indiscussa della quarta ...