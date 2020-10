Tangenti: pm Milano chiedono giudizio per Lara Comi e altri 33 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi e altre 33 persone nell'ambito dell'inchiesta sul sistema di corruzioni e appalti pilotati in Lombardia legati alla rete dell'ex coordinatore di Forza Italia a Varese, Nino Caianiello. Si tratta dell'ultimo filone dell'inchiesta 'Mensa dei poveri', che nel maggio di un anno fa aveva portato all'arresto di 43 persone tra politici, imprenditori, funzionari pubblici e faccendieri, con l'accusa di aver creato un sistema di nomine pilotate. Comi era stata accusata di truffa all'Unione Europea e finanziamento illecito, ed era finita ai domiciliari. Un'altra accusa era quella di aver preso denaro "in qualità di intermediaria della dazione corruttiva", ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020), 2 ott. (Adnkronos) - La Procura diha chiesto il rinvio aper l'ex europarlamentare di Forza Italiae altre 33 persone nell'ambito dell'inchiesta sul sistema di corruzioni e appalti pilotati in Lombardia legati alla rete dell'ex coordinatore di Forza Italia a Varese, Nino Caianiello. Si tratta dell'ultimo filone dell'inchiesta 'Mensa dei poveri', che nel maggio di un anno fa aveva portato all'arresto di 43 persone tra politici, imprenditori, funzionari pubblici e faccendieri, con l'accusa di aver creato un sistema di nomine pilotate.era stata accusata di truffa all'Unione Europea e finanziamento illecito, ed era finita ai domiciliari. Un'altra accusa era quella di aver preso denaro "in qualità di intermediaria della dazione corruttiva", ...

Tangenti: pm Milano chiedono giudizio per Lara Comi e altri 33

Tangenti e appalti truccati in Valtellina: maxi sequestro da 31 mln

Milano, 2 ott. (askanews) - Appalti truccati, tangenti e favori a funzionari pubblici, denaro frutto di attività illecita fatto sparire in Svizzera. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l'opera ...

