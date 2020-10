Sul barcone dei migranti c’è anche un italiano. E sbarca a Lampedusa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un imprenditore italiano è sbarcato lo scorso 20 settembre a Lampedusa, dove era arrivato su un barcone partito dalla Tunisia insieme ad una cinquantina di migranti. Appena sceso dal barcone che lo aveva portato, insieme a decine di altre persone, sulle coste italiane, si è avvicinato ai militari della Guardia Costiera porgendo loro i propri … L'articolo Sul barcone dei migranti c’è anche un italiano. E sbarca a Lampedusa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un imprenditoreto lo scorso 20 settembre a, dove era arrivato su unpartito dalla Tunisia insieme ad una cinquantina di. Appena sceso dalche lo aveva portato, insieme a decine di altre persone, sulle coste italiane, si è avvicinato ai militari della Guardia Costiera porgendo loro i propri … L'articolo Suldeic’èun. Eproviene da leggilo.org.

