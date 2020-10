Salvini a Catania per il processo Gregoretti "No al muro contro muro con i giudici" (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - La notte prima dell'udienza con la fidanzata Francesca, il rosario sempre in tasca. Matteo Salvini non si risparmia dai selfie dopo l'intervista a Maria Giovanna Maglie, scelta per chiudere la due giorni di dibattiti organizzati dalla Lega a Catania dove sabato si tiene l'udienza preliminare sul caso della Gregoretti, per il quale l'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro aggravato dei 131 migranti bloccati a bordo della motonave. Camicia bianca, stessi jeans da due giorni e polacchine blu, il capo della Lega appare stanco ma assicura di essere "tranquillo e sereno". E a chi gli domanda se chiederà il rito abbreviato, risponde, sicuro: "Non penso di fare il processo". "Non parlerò davanti al Gup", dice. Ma poi in serata fonti leghiste precisano, invece, ... Leggi su agi (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - La notte prima dell'udienza con la fidanzata Francesca, il rosario sempre in tasca. Matteonon si risparmia dai selfie dopo l'intervista a Maria Giovanna Maglie, scelta per chiudere la due giorni di dibattiti organizzati dalla Lega adove sabato si tiene l'udienza preliminare sul caso della, per il quale l'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro aggravato dei 131 migranti bloccati a bordo della motonave. Camicia bianca, stessi jeans da due giorni e polacchine blu, il capo della Lega appare stanco ma assicura di essere "tranquillo e sereno". E a chi gli domanda se chiederà il rito abbreviato, risponde, sicuro: "Non penso di fare il". "Non parlerò davanti al Gup", dice. Ma poi in serata fonti leghiste precisano, invece, ...

