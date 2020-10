Roma, Petrachi rompe il silenzio: "Non c'è mai stata unione e compattezza" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ottobre 2020- A pochi mesi dall'addio alla Roma , Gianluca Petrachi si è lasciato andare a una lunga intervista ai microfoni di Radio Radio, raccontando anche ciò che è accaduto davvero ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020), 2 ottobre 2020- A pochi mesi dall'addio alla, Gianlucasi; lasciato andare a una lunga intervista ai microfoni di Radio Radio, raccontando anche ciò che; accaduto davvero ...

Paki1969 : @matteopinci Se il riferimento è Petrachi non sono d’accordo. Credo invece che le sue parole siano importanti e anc… - rossi20_rossi : RT @G_Petrachi69: “Per il direttore è difficile spostare calciatori e prendere soldi dopo stagioni non buone. Le basi erano state messe, an… - aquilinofilm : RT @G_Petrachi69: “Per il direttore è difficile spostare calciatori e prendere soldi dopo stagioni non buone. Le basi erano state messe, an… - EuropaCalcio : #Roma ds #Petrachi: 'C'è un sistema malato. La società non mi ha aiutato' - #EuropaCalcio - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: 'A Natale ho mandato a #Pallotta un messaggio carino a cui non ha mai risposto. Lì ho capito che mi stavano scavando la… -