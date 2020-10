Retronerd #27 – Lemmings (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 1991 è stato un anno molto prolifico per i videogiochi; diciamo che è stato un anno speciale per vari punti di vista e il fatto che sono nata io nel ’91 è solo un caso, o forse no. In ogni modo, se qualche puntata fa di Retronerd abbiamo parlato del carino riccio blu di Sega, uscito proprio durante quell’anno, un’altra piccola mascotte (o forse, dovrei dire, più di una) hanno popolato gli schermi del tempo. Parlo di un videogioco divenuto cult e uscito per Amiga, pubblicato da Psygnosis – software house britannica acquisita poi da Sony – ovvero Lemmings. E’ un po’ difficile parlare di retrogames in generale, perché è sempre strano dover spiegare qualcosa di davvero innovativa in un’epoca, come quella odierna, in cui molte meccaniche vetuste sono ormai non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 1991 è stato un anno molto prolifico per i videogiochi; diciamo che è stato un anno speciale per vari punti di vista e il fatto che sono nata io nel ’91 è solo un caso, o forse no. In ogni modo, se qualche puntata fa diabbiamo parlato del carino riccio blu di Sega, uscito proprio durante quell’anno, un’altra piccola mascotte (o forse, dovrei dire, più di una) hanno popolato gli schermi del tempo. Parlo di un videogioco divenuto cult e uscito per Amiga, pubblicato da Psygnosis – software house britannica acquisita poi da Sony – ovvero. E’ un po’ difficile parlare di retrogames in generale, perché è sempre strano dover spiegare qualcosa di davvero innovativa in un’epoca, come quella odierna, in cui molte meccaniche vetuste sono ormai non ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Retronerd #27 RetroNerd #26: alle origini di Animal Crossing Metropolitan Magazine