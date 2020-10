PGA TOUR 2K21 alza l’asticella con le nuove “Quick Play Match” e l’equipaggiamento MyPLAYER (Di venerdì 2 ottobre 2020) 2K ha rivelato oggi che nuovi veloci abbinamenti a tre buche sono ora disponibili per PGA TOUR® 2K21, insieme a diversi articoli di cosmetica, con in testa un’esclusiva Polo 2K Adidas ed il nuovo equipaggiamento di Polo Ralph Lauren. Il matchmaking a tre buche è una modalità multiPlayer online progettata per offrire nuovi modi di giocare, con tempi di gioco più brevi e una maggiore intensità. I concorrenti giocano tre buche scelte a caso da un assortimento di percorsi in una delle due Playlist: High Rollers – una sfida 1vs1 con un livello maggiore di rischio e di ricompensa;Quick Match – partita veloce per 2 o 4 giocatori.Per personalizzare i vostri MyPlayER, sono disponibili: una polo e dei pantaloncini di Polo Ralph Lauren, nuove ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 2 ottobre 2020) 2K ha rivelato oggi che nuovi veloci abbinamenti a tre buche sono ora disponibili per PGA, insieme a diversi articoli di cosmetica, con in testa un’esclusiva Polo 2K Adidas ed il nuovo equipaggiamento di Polo Ralph Lauren. Il matchmaking a tre buche è una modalità multier online progettata per offrire nuovi modi di giocare, con tempi di gioco più brevi e una maggiore intensità. I concorrenti giocano tre buche scelte a caso da un assortimento di percorsi in una delle duelist: High Rollers – una sfida 1vs1 con un livello maggiore di rischio e di ricompensa;Quick Match – partita veloce per 2 o 4 giocatori.Per personalizzare i vostri MyER, sono disponibili: una polo e dei pantaloncini di Polo Ralph Lauren,...

