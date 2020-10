Percassi | “Sarà come andare all’università Scudetto? Dobbiamo rimanere con i piedi a terra”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Antonio, presidente dell’Atalanta, ai microfoni del club nerazzurro ha commentato i sorteggi di Champions League. Queste le sue parole: “Le emozioni sono sempre le stesse, anzi di più perché ripetere quanto fatto l’anno scorso sarebbe fantastico, inimmaginabile. Siamo onorati e orgogliosi di questa seconda volta in Champions League e speriamo di fare bella figura. sono squadre toste, che hanno una storia incredibile e sopratutto pensare che le vedremo a Bergamo sarà incredibile ed emozionante e speriamo che ci siano anche i tifosi. Saranno match importanti, per noi saràall’università del calcio. In Champions superare il turno sarebbe fantastico, in campionato speriamo di salvarci. Il primo obiettivo è portare a casa la permanenza nella ...