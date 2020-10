Pensioni di invalidità, in arrivo arretrati e aumenti fino a 2mila euro (Di venerdì 2 ottobre 2020) In arrivo aumenti per le Pensioni di invalidità. Il sussidio economico passerà da 286,81 a 651,51 euro per 13 mensilità. Il nuovo trattamento è esteso a tutti gli invalidi civili 100%, dai 18 anni ai 60 anni, senza attendere il compimento del 60° anno di età. La circolare Inps 107 del 23 settembre fornisce dettagli … L'articolo Pensioni di invalidità, in arrivo arretrati e aumenti fino a 2mila euro Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Inper ledi invalidità. Il sussidio economico passerà da 286,81 a 651,51per 13 mensilità. Il nuovo trattamento è esteso a tutti gli invalidi civili 100%, dai 18 anni ai 60 anni, senza attendere il compimento del 60° anno di età. La circolare Inps 107 del 23 settembre fornisce dettagli … L'articolodi invalidità, inTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

