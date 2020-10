Peculato e falso in bilancio, Fassino rinviato a giudizio. Pd fa quadrato: ne uscirà bene (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Pd della commissione Esteri della Camera ed ex segretario dei Ds Piero Fassino è stato rinviato a giudizio insieme ad altri 28 persone quale ex sindaco di Torino al termine dell'inchiesta sulla gestione del vecchio Salone del libro. Le accuse ipotizzate a carico degli indagati sono, a vario titolo, Peculato, falso in bilancio, turbativa d`asta. Il processo si aprirà il 17 maggio 2021. Lo stato maggiore del Pd ha fatto quadrato intorno a Fassino, dichiarandosi certo che ne uscirà incolpevole."Sono note - ha dichiarato il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio- la passione, l`impegno e lo scrupolo che Piero Fassino ha sempre posto nella sua azione politica e amministrativa. Per questo, nel ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Pd della commissione Esteri della Camera ed ex segretario dei Ds Pieroè statoinsieme ad altri 28 persone quale ex sindaco di Torino al termine dell'inchiesta sulla gestione del vecchio Salone del libro. Le accuse ipotizzate a carico degli indagati sono, a vario titolo,in, turbativa d`asta. Il processo si aprirà il 17 maggio 2021. Lo stato maggiore del Pd ha fattointorno a, dichiarandosi certo che ne uscirà incolpevole."Sono note - ha dichiarato il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio- la passione, l`impegno e lo scrupolo che Pieroha sempre posto nella sua azione politica e amministrativa. Per questo, nel ...

Nury07833353 : Rifiuti abruzzesi coi conti truccati. Consorzio pubblico nella bufera. Accuse di falso in bilancio e peculato per l… - giovannella58 : RT @censore_: #Fassino indagato per turbativa d'asta, peculato, falso ideologico. Avete sentito qualche commento nelle cantine #pd? https:… - censore_ : #Fassino indagato per turbativa d'asta, peculato, falso ideologico. Avete sentito qualche commento nelle cantine… - dukana2 : RT @serebellardinel: A #Catania, #Salvini si avvale di #Rixi (condannato a 3 anni e 5 mesi il 30 maggio 2019 per peculato e falso) per un a… - Marcos_5408 : RT @serebellardinel: A #Catania, #Salvini si avvale di #Rixi (condannato a 3 anni e 5 mesi il 30 maggio 2019 per peculato e falso) per un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Peculato falso Laveno, falso e peculato per un buco da 70 mila euro: 54enne a processo Luino Notizie Peculato e falso in bilancio, Fassino rinviato a giudizio. Pd fa quadrato: ne uscirà bene

Le accuse ipotizzate a carico degli indagati sono, a vario titolo, peculato, falso in bilancio, turbativa d`asta. Il processo si aprirà il 17 maggio 2021. Lo stato maggiore del Pd ha fatto quadrato ...

Lega Sulmona: gestione Cogesa da cambiare, a rischio la sopravvivenza

SULMONA – “La Lega Sulmona esprime grande preoccupazione per le vicende giudiziarie che stanno interessando il Cogesa negli ultimi giorni, e più in generale per la situazione finanziaria delle parteci ...

Le accuse ipotizzate a carico degli indagati sono, a vario titolo, peculato, falso in bilancio, turbativa d`asta. Il processo si aprirà il 17 maggio 2021. Lo stato maggiore del Pd ha fatto quadrato ...SULMONA – “La Lega Sulmona esprime grande preoccupazione per le vicende giudiziarie che stanno interessando il Cogesa negli ultimi giorni, e più in generale per la situazione finanziaria delle parteci ...