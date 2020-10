Parma-Verona, Juric: “Affrontiamo una squadra alla ricerca di un’identità, noi siamo in emergenza” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il Parma? A Bologna non ho avuto una brutta impressione. Hanno cambiato allenatore, che vede il gioco in un altro modo. Lo scorso anno erano molto tosti e mi piacevano, contro il Bologna mi sembravano alla ricerca dell’identità, anche se i giocatori sono gli stessi. Anche noi abbiamo le nostre qualità, poi se giocano Barak, Favilli, Tameze, Cetin o Ilic è normale li debba conoscere meglio”. Lo ha detto l’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, che in conferenza stampa ha presentato i temi del match contro il Parma in programma domenica. Gli scaligeri in caso di vittoria resterebbero ancora a punteggio pieno, ma non sarà facile: “C’è ancora tanto da fare. siamo contenti, ci è andata ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il? A Bologna non ho avuto una brutta impressione. Hanno cambiato allenatore, che vede il gioco in un altro modo. Lo scorso anno erano molto tosti e mi piacevano, contro il Bologna mi sembravanodell’identità, anche se i giocatori sono gli stessi. Anche noi abbiamo le nostre qualità, poi se giocano Barak, Favilli, Tameze, Cetin o Ilic è normale li debba conoscere meglio”. Lo ha detto l’allenatore dell’HellasIvan, che in conferenza stampa ha presentato i temi del match contro ilin programma domenica. Gli scaligeri in caso di vittoria resterebbero ancora a punteggio pieno, ma non sarà facile: “C’è ancora tanto da fare.contenti, ci è andata ...

