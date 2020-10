Napoli | due positivi al Coronavirus | uno è Zielinski

(Di venerdì 2 ottobre 2020)- Dopo il sospiro di sollievo per la negatività dei primi test, in casa azzurra è arrivato l'esito dei secondi controlli: Al termine dell'elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati ...

claudioruss : Al secondo giro di tamponi, primi positivi al #coronavirus nel #Napoli. Sarebbero due, un calciatore e un dirigente (via @napolista) - sscnapoli : ?? | Ancora una volta #Decò è Sponsor Istituzionale della SSC Napoli. Si rinnova la collaborazione tra le due societ… - ZZiliani : Spero fortemente che Koulibaly e Skriniar restino a Napoli e Inter. Punto 1: sono due gioielli e con loro in Premie… - lucas04106001 : RT @marcovarini: Due positività nel Napoli: un giocatore e un collaboratore - giure99 : Calcio. CONFUSIONE TOTALE Napoli, due positivi: anche Zielinski. Terrore di un nuovo focolaio, salta il match con… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due

Corriere dello Sport

Sarà un fine settimana speciale per tutti gli appassionati, che potranno seguire tante partite ricche di fascino, a cominciare dal primo confronto nel massimo campionato tra Napoli e Inter ...E la mia mente torna a quella notte di undici anni fa. Esattamente undici anni fa, nella notte tra l’1 e il 2 ottobre 2009. Tornavo in macchina da un breve viaggio a Napoli. In autostrada, in Calabria ...