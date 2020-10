Martina | la procura generale fa ricorso contro l' assoluzione | ultima parola in cassazione

(Di venerdì 2 ottobre 2020) "Motivazione contraddittoria", "valutazione frazionata e priva di logica degli indizi", "travisazione di circostanze decisive". Per questi motivi ladi Firenze ha presentato...

FIRENZE: Ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che ha assolto i due giovani condannati in primo grado per tentata violenza sessuale di gruppo ...Contro assoluzioni 2 imputati accusati di tentato abuso sessuale. La procura generale di Firenze, col sostituto Pg Luciana Singlitico ...