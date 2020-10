Maltempo in Liguria, a La Spezia esonda il fiume Vara: allagamenti e strade interrotte – Il video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Maltempo colpisce la provincia di La Spezia con nubifragi e vento forte, fino a 70 chilometri orari. esonda il fiume Vara in più punti provocando allagamenti e l’interruzione di strade provinciali . Diverse le frane tra le alture di Varese Ligure e Maissana. A rischio le abitazioni in prossimità del fiume che potrebbero essere sgomberate. Chiusa la strada provinciale della Ripa a Vezzano Ligure causa rischio del fiume Magra, che al momento però è ancora sotto controllo. L'articolo Maltempo in Liguria, a La Spezia esonda il fiume Vara: allagamenti e strade ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilcolpisce la provincia di Lacon nubifragi e vento forte, fino a 70 chilometri orari.ilin più punti provocandoe l’interruzione diprovinciali . Diverse le frane tra le alture di Varese Ligure e Maissana. A rischio le abitazioni in prossimità delche potrebbero essere sgomberate. Chiusa la strada provinciale della Ripa a Vezzano Ligure causa rischio delMagra, che al momento però è ancora sotto controllo. L'articoloin, a Lail...

