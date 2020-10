(Di venerdì 2 ottobre 2020)allereligiosedagli imam, divieto di esporre simboli religiosi come il velo, anche per le dipendenti delle aziende private che forniscono servizi pubblici. Sono alcune delle misure annunciate dal presidente

FirenzePost : macron: stop a scuole regliose controllate da islam radicale - PoliticaNewsNow : Guerra in Nagorno-Karabakh, Putin e Macron chiedono lo stop - kamarmanyani : Gli unici francesi di cui mi fido sono Emmanuel e Brigitte Macron e Paul Pogba, STOP. - GabriPrignoli : Sorprende il silenzio di #Salvini e #Meloni su quanto detto da #BorisJohnson. Se a dire ciò fosse stato #Macron, av… -

Ultime Notizie dalla rete : macron stop

Adnkronos

Tra i temi affrontati, anche la situazione in Bielorussia, sulla quale Putin ha ribadito al presidente francese che 'qualsiasi tentativo di interferire negli affari di un Paese sovrano è inaccettabile ..."Ho trascorso quasi cinquecento ore in una stanza di undici metri quadrati che aveva finito per assumere l'aspetto di un accampamento selvaggio" ...