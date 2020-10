L'ex agente di Elisabetta Gregoraci: "Vi svelo perché stava con Briatore" (Di venerdì 2 ottobre 2020) ' Elisabetta? Su Flavio Briatore mente '. A parlare è l'ex agente della Gregoraci , Francesco Chiesa Soprani. ' Sa calcolare e gestire molto bene la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) '? Su Flaviomente '. A parlare è l'exdella, Francesco Chiesa Soprani. ' Sa calcolare e gestire molto bene la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe ...

