La Nasa aveva già trovato la fosfina su Venere, ma non se n’era accorta (Di venerdì 2 ottobre 2020) (immagine: Getty Images)Dopo la bomba dello scorso 14 settembre su Nature Astronomy che annunciava la presenza di fosfina – una molecola tossica ma che può essere prodotta da alcuni processi biologici – nella densa atmosfera di Venere, gli scienziati non hanno perso tempo e si sono messi a rianalizzare i dati raccolti durante le precedenti incursioni robotiche sul tanto affascinante quanto inospitale secondo pianeta del Sistema solare. fosfina dal 1978 Nei database della Nasa in cui erano stati archiviati gli spettri di massa della missione Pioneer 13 del 1978, Rakesh Mogul e i suoi colleghi hanno scoperto che indizi di possibili forme di vita microbica su Venere erano già lì. La nuova analisi dei vecchi dati, disponibile in preprint su arXiv e non ancora sottoposta ... Leggi su wired (Di venerdì 2 ottobre 2020) (immagine: Getty Images)Dopo la bomba dello scorso 14 settembre su Nature Astronomy che annunciava la presenza di– una molecola tossica ma che può essere prodotta da alcuni processi biologici – nella densa atmosfera di, gli scienziati non hanno perso tempo e si sono messi a rianalizzare i dati raccolti durante le precedenti incursioni robotiche sul tanto affascinante quanto inospitale secondo pianeta del Sistema solare.dal 1978 Nei database dellain cui erano stati archiviati gli spettri di massa della missione Pioneer 13 del 1978, Rakesh Mogul e i suoi colleghi hanno scoperto che indizi di possibili forme di vita microbica suerano già lì. La nuova analisi dei vecchi dati, disponibile in preprint su arXiv e non ancora sottoposta ...

